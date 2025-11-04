БиржаDEX+
the mascot of crypto ағымдағы бағасы: 0.00000507 USD. Нақты уақыттағы CANDLE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CANDLE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CANDLE туралы толығырақ

CANDLE Баға туралы ақпарат

CANDLE деген не

CANDLE Ресми веб-сайт

CANDLE Токеномикасы

CANDLE Баға болжамы

the mascot of crypto Логотип

the mascot of crypto Баға (CANDLE)

Листингтен жойылды

1 CANDLE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
the mascot of crypto (CANDLE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:19:00 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000506
$ 0.00000506$ 0.00000506
24 сағаттық төмен
$ 0.00000579
$ 0.00000579$ 0.00000579
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000506
$ 0.00000506$ 0.00000506

$ 0.00000579
$ 0.00000579$ 0.00000579

$ 0.00004459
$ 0.00004459$ 0.00004459

$ 0.00000506
$ 0.00000506$ 0.00000506

-0.26%

-10.42%

-15.04%

-15.04%

the mascot of crypto (CANDLE) нақты уақыттағы баға $0.00000507. Соңғы 24 сағат ішінде CANDLE мен $ 0.00000506 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000579 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CANDLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00004459, ал ең төменгісі — $ 0.00000506.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CANDLE соңғы бір сағатта -0.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.42%, ал соңғы 7 күнде -15.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

the mascot of crypto (CANDLE) Нарықтық ақпарат

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

--
----

$ 5.07K
$ 5.07K$ 5.07K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,203.454255
998,711,203.454255 998,711,203.454255

the mascot of crypto нарықтық капитализациясы $ 5.07K, тәуліктік сауда көлемі --. CANDLE айналымдағы мөлшері 998.71M, жалпы мөлшері 998711203.454255. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.07K.

the mascot of crypto (CANDLE) Баға тарихы USD

Бүгін, the mascot of crypto - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде the mascot of crypto - USD баға өзгерісі $ -0.0000017559 болды.
Соңғы 60 күнде the mascot of crypto - USD баға өзгерісі $ -0.0000022077 болды.
Соңғы 90 күнде the mascot of crypto - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.42%
30 күн$ -0.0000017559-34.63%
60 күн$ -0.0000022077-43.54%
90 күн$ 0--

the mascot of crypto (CANDLE) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

the mascot of crypto (CANDLE) Ресурс

Ресми веб-сайт

the mascot of crypto Баға болжамы (USD)

the mascot of crypto (CANDLE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін the mascot of crypto (CANDLE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: the mascot of crypto.

Қазір the mascot of crypto баға болжамын тексеріңіз!

CANDLE - жергілікті валюталарға

the mascot of crypto (CANDLE) токеномикасы

the mascot of crypto (CANDLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CANDLE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: the mascot of crypto (CANDLE) туралы басқа сұрақтар

the mascot of crypto (CANDLE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CANDLE бағасы — 0.00000507 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CANDLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CANDLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000507. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
the mascot of crypto үшін нарықтық капитализация қандай?
CANDLE үшін нарықтық капитализация: $ 5.07K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CANDLE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CANDLE айналымдағы ұсынысы: 998.71M USD.
CANDLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CANDLE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00004459 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CANDLE бағасы қандай болды?
CANDLE 0.00000506 USD ATL бағасына жетті.
CANDLE үшін сауда көлемі қандай?
CANDLE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CANDLE өседі ме?
CANDLE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CANDLE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:19:00 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

