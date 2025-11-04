БиржаDEX+
THE LONGEST PUMPFUN STREAM ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PUMPATHON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUMPATHON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PUMPATHON туралы толығырақ

PUMPATHON Баға туралы ақпарат

PUMPATHON деген не

PUMPATHON Токеномикасы

PUMPATHON Баға болжамы

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Логотип

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Баға (PUMPATHON)

Листингтен жойылды

1 PUMPATHON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:53 (UTC+8)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341605
$ 0.00341605$ 0.00341605

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.75%

-9.64%

-9.64%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PUMPATHON мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PUMPATHON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00341605, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PUMPATHON соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.75%, ал соңғы 7 күнде -9.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Нарықтық ақпарат

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

--
----

$ 10.19K
$ 10.19K$ 10.19K

999.42M
999.42M 999.42M

999,418,677.362392
999,418,677.362392 999,418,677.362392

THE LONGEST PUMPFUN STREAM нарықтық капитализациясы $ 10.19K, тәуліктік сауда көлемі --. PUMPATHON айналымдағы мөлшері 999.42M, жалпы мөлшері 999418677.362392. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.19K.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) Баға тарихы USD

Бүгін, THE LONGEST PUMPFUN STREAM - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде THE LONGEST PUMPFUN STREAM - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде THE LONGEST PUMPFUN STREAM - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде THE LONGEST PUMPFUN STREAM - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.75%
30 күн$ 0-41.46%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) деген не

The longest stream on Pump.fun

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Баға болжамы (USD)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: THE LONGEST PUMPFUN STREAM.

Қазір THE LONGEST PUMPFUN STREAM баға болжамын тексеріңіз!

PUMPATHON - жергілікті валюталарға

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) токеномикасы

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PUMPATHON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) туралы басқа сұрақтар

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PUMPATHON бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PUMPATHON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PUMPATHON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
THE LONGEST PUMPFUN STREAM үшін нарықтық капитализация қандай?
PUMPATHON үшін нарықтық капитализация: $ 10.19K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PUMPATHON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PUMPATHON айналымдағы ұсынысы: 999.42M USD.
PUMPATHON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PUMPATHON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00341605 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PUMPATHON бағасы қандай болды?
PUMPATHON 0 USD ATL бағасына жетті.
PUMPATHON үшін сауда көлемі қандай?
PUMPATHON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PUMPATHON өседі ме?
PUMPATHON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PUMPATHON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

