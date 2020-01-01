The Innovation Game (TIG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, The Innovation Game (TIG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

The Innovation Game (TIG) туралы ақпарат

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation.

TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Ресми веб-сайт:
https://www.tig.foundation/
Whitepaper:
https://www.tig.foundation/whitepaper

The Innovation Game (TIG) токеномикасы мен бағасын талдау

The Innovation Game (TIG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.88M
$ 12.88M
Жалпы қамтуы:
$ 45.85M
$ 45.85M
Айналымдағы қамту:
$ 24.17M
$ 24.17M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 24.44M
$ 24.44M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4.3
$ 4.3
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.116623
$ 0.116623
Қазіргі баға:
$ 0.533497
$ 0.533497

The Innovation Game (TIG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

The Innovation Game (TIG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TIG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TIG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TIG токеномикасын түсінген болсаңыз, TIG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TIG бағасының болжамы

TIG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TIG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.