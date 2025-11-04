БиржаDEX+
the face of sarcasm ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы KAPPA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KAPPA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!the face of sarcasm ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы KAPPA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KAPPA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KAPPA туралы толығырақ

KAPPA Баға туралы ақпарат

KAPPA деген не

KAPPA Ресми веб-сайт

KAPPA Токеномикасы

KAPPA Баға болжамы

the face of sarcasm Логотип

the face of sarcasm Баға (KAPPA)

Листингтен жойылды

1 KAPPA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
the face of sarcasm (KAPPA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:08 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-9.83%

-37.19%

-37.19%

the face of sarcasm (KAPPA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде KAPPA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KAPPA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0059343, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KAPPA соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.83%, ал соңғы 7 күнде -37.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

the face of sarcasm (KAPPA) Нарықтық ақпарат

$ 28.51K
$ 28.51K$ 28.51K

--
----

$ 28.51K
$ 28.51K$ 28.51K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.327708
668,811,165.327708 668,811,165.327708

the face of sarcasm нарықтық капитализациясы $ 28.51K, тәуліктік сауда көлемі --. KAPPA айналымдағы мөлшері 668.81M, жалпы мөлшері 668811165.327708. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 28.51K.

the face of sarcasm (KAPPA) Баға тарихы USD

Бүгін, the face of sarcasm - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде the face of sarcasm - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде the face of sarcasm - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде the face of sarcasm - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.83%
30 күн$ 0-66.42%
60 күн$ 0-62.04%
90 күн$ 0--

the face of sarcasm (KAPPA) деген не

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

the face of sarcasm (KAPPA) Ресурс

Ресми веб-сайт

the face of sarcasm Баға болжамы (USD)

the face of sarcasm (KAPPA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін the face of sarcasm (KAPPA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: the face of sarcasm.

Қазір the face of sarcasm баға болжамын тексеріңіз!

KAPPA - жергілікті валюталарға

the face of sarcasm (KAPPA) токеномикасы

the face of sarcasm (KAPPA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KAPPA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: the face of sarcasm (KAPPA) туралы басқа сұрақтар

the face of sarcasm (KAPPA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KAPPA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KAPPA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KAPPA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
the face of sarcasm үшін нарықтық капитализация қандай?
KAPPA үшін нарықтық капитализация: $ 28.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KAPPA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KAPPA айналымдағы ұсынысы: 668.81M USD.
KAPPA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KAPPA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0059343 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KAPPA бағасы қандай болды?
KAPPA 0 USD ATL бағасына жетті.
KAPPA үшін сауда көлемі қандай?
KAPPA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KAPPA өседі ме?
KAPPA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KAPPA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

