The dev is an Ape (APEDEV) токеномикасы
The dev is an Ape (APEDEV) туралы ақпарат
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next.
Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time).
Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!
The dev is an Ape (APEDEV) токеномикасы мен бағасын талдау
The dev is an Ape (APEDEV) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
The dev is an Ape (APEDEV) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
The dev is an Ape (APEDEV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын APEDEV токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша APEDEV токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз APEDEV токеномикасын түсінген болсаңыз, APEDEV токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
APEDEV бағасының болжамы
APEDEV қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің APEDEV бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.