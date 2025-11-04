БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
The book of SOL ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SCRIPT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SCRIPT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!The book of SOL ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SCRIPT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SCRIPT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SCRIPT туралы толығырақ

SCRIPT Баға туралы ақпарат

SCRIPT деген не

SCRIPT Ресми веб-сайт

SCRIPT Токеномикасы

SCRIPT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

The book of SOL Логотип

The book of SOL Баға (SCRIPT)

Листингтен жойылды

1 SCRIPT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
The book of SOL (SCRIPT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:01 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-7.87%

-7.87%

The book of SOL (SCRIPT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SCRIPT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SCRIPT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SCRIPT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -7.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

The book of SOL (SCRIPT) Нарықтық ақпарат

$ 66.55K
$ 66.55K$ 66.55K

--
----

$ 66.55K
$ 66.55K$ 66.55K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

The book of SOL нарықтық капитализациясы $ 66.55K, тәуліктік сауда көлемі --. SCRIPT айналымдағы мөлшері 699.94M, жалпы мөлшері 699941488.409202. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 66.55K.

The book of SOL (SCRIPT) Баға тарихы USD

Бүгін, The book of SOL - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде The book of SOL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде The book of SOL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде The book of SOL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ 0-44.13%
60 күн$ 0-72.63%
90 күн$ 0--

The book of SOL (SCRIPT) деген не

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

The book of SOL (SCRIPT) Ресурс

Ресми веб-сайт

The book of SOL Баға болжамы (USD)

The book of SOL (SCRIPT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін The book of SOL (SCRIPT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: The book of SOL.

Қазір The book of SOL баға болжамын тексеріңіз!

SCRIPT - жергілікті валюталарға

The book of SOL (SCRIPT) токеномикасы

The book of SOL (SCRIPT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SCRIPT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: The book of SOL (SCRIPT) туралы басқа сұрақтар

The book of SOL (SCRIPT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SCRIPT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SCRIPT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SCRIPT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
The book of SOL үшін нарықтық капитализация қандай?
SCRIPT үшін нарықтық капитализация: $ 66.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SCRIPT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SCRIPT айналымдағы ұсынысы: 699.94M USD.
SCRIPT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SCRIPT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SCRIPT бағасы қандай болды?
SCRIPT 0 USD ATL бағасына жетті.
SCRIPT үшін сауда көлемі қандай?
SCRIPT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SCRIPT өседі ме?
SCRIPT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SCRIPT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:18:01 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,142.95
$106,142.95$106,142.95

+0.37%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,566.12
$3,566.12$3,566.12

-0.63%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.49
$163.49$163.49

-1.94%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0271
$1.0271$1.0271

-32.52%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,142.95
$106,142.95$106,142.95

+0.37%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,566.12
$3,566.12$3,566.12

-0.63%

Solana Логотип

Solana

SOL

$163.49
$163.49$163.49

-1.94%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2701
$2.2701$2.2701

-2.44%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$984.26
$984.26$984.26

+0.41%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0750
$0.0750$0.0750

+50.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2030
$0.2030$0.2030

-32.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03495
$0.03495$0.03495

+249.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000064
$0.000064$0.000064

+190.90%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007240
$0.0000007240$0.0000007240

+81.81%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1683
$0.1683$0.1683

+81.35%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001644
$0.0000000000001644$0.0000000000001644

+64.40%