The Bitcoin Mascot ағымдағы бағасы: 0.00307709 USD. Нақты уақыттағы BITTY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BITTY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Листингтен жойылды

$0.00307709
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
The Bitcoin Mascot (BITTY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
The Bitcoin Mascot (BITTY) Баға ақпараты (USD)

$ 0.00256318
$ 0.00326046
$ 0.00256318
$ 0.00326046
$ 0.0200771
$ 0
The Bitcoin Mascot (BITTY) нақты уақыттағы баға $0.00307709. Соңғы 24 сағат ішінде BITTY мен $ 0.00256318 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00326046 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BITTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0200771, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BITTY соңғы бір сағатта -5.62% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.71%, ал соңғы 7 күнде -13.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Нарықтық ақпарат

--
$ 3.07M
999.35M
999,346,025.307092
The Bitcoin Mascot нарықтық капитализациясы $ 3.07M, тәуліктік сауда көлемі --. BITTY айналымдағы мөлшері 999.35M, жалпы мөлшері 999346025.307092. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.07M.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Баға тарихы USD

Бүгін, The Bitcoin Mascot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде The Bitcoin Mascot - USD баға өзгерісі $ -0.0018152560 болды.
Соңғы 60 күнде The Bitcoin Mascot - USD баға өзгерісі $ -0.0025162771 болды.
Соңғы 90 күнде The Bitcoin Mascot - USD баға өзгерісі $ +0.003018547551152138334 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.71%
30 күн$ -0.0018152560-58.99%
60 күн$ -0.0025162771-81.77%
90 күн$ +0.003018547551152138334+5,156.17%

The Bitcoin Mascot (BITTY) деген не

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

The Bitcoin Mascot Баға болжамы (USD)

The Bitcoin Mascot (BITTY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін The Bitcoin Mascot (BITTY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: The Bitcoin Mascot.

Қазір The Bitcoin Mascot баға болжамын тексеріңіз!

The Bitcoin Mascot (BITTY) токеномикасы

The Bitcoin Mascot (BITTY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BITTY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: The Bitcoin Mascot (BITTY) туралы басқа сұрақтар

The Bitcoin Mascot (BITTY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BITTY бағасы — 0.00307709 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BITTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BITTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00307709. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
The Bitcoin Mascot үшін нарықтық капитализация қандай?
BITTY үшін нарықтық капитализация: $ 3.07M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BITTY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BITTY айналымдағы ұсынысы: 999.35M USD.
BITTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BITTY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0200771 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BITTY бағасы қандай болды?
BITTY 0 USD ATL бағасына жетті.
BITTY үшін сауда көлемі қандай?
BITTY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BITTY өседі ме?
BITTY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BITTY баға болжамын қарап көріңіз.
The Bitcoin Mascot (BITTY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

