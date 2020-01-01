The Balkan Dwarf ($KEKEC) токеномикасы

The Balkan Dwarf ($KEKEC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, The Balkan Dwarf ($KEKEC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
The Balkan Dwarf ($KEKEC) туралы ақпарат

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune!

The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

Ресми веб-сайт:
https://www.kekec.wtf/

The Balkan Dwarf ($KEKEC) токеномикасы мен бағасын талдау

The Balkan Dwarf ($KEKEC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.07M
Жалпы қамтуы:
$ 39.06B
Айналымдағы қамту:
$ 39.06B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 5.07M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00123842
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00012996
The Balkan Dwarf ($KEKEC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

The Balkan Dwarf ($KEKEC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $KEKEC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $KEKEC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $KEKEC токеномикасын түсінген болсаңыз, $KEKEC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$KEKEC бағасының болжамы

$KEKEC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $KEKEC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.