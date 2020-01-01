The Baby Cheetah (ZOLA) токеномикасы
The Baby Cheetah (ZOLA) туралы ақпарат
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN
Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
The Baby Cheetah (ZOLA) токеномикасы мен бағасын талдау
The Baby Cheetah (ZOLA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
The Baby Cheetah (ZOLA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
The Baby Cheetah (ZOLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ZOLA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ZOLA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ZOLA токеномикасын түсінген болсаңыз, ZOLA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.