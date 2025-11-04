БиржаDEX+
Tharwa USD ағымдағы бағасы: 0.999234 USD. Нақты уақыттағы THUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. THUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

THUSD туралы толығырақ

THUSD Баға туралы ақпарат

THUSD деген не

THUSD Ресми веб-сайт

THUSD Токеномикасы

THUSD Баға болжамы

Tharwa USD Баға (THUSD)

1 THUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.999234
$0.999234
0.00%1D
Tharwa USD (THUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:17:26 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.995807
$ 0.995807
24 сағаттық төмен
$ 1.004
$ 1.004
24 сағаттық жоғары

$ 0.995807
$ 0.995807

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.085
$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839

--

+0.07%

-0.02%

-0.02%

Tharwa USD (THUSD) нақты уақыттағы баға $0.999234. Соңғы 24 сағат ішінде THUSD мен $ 0.995807 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.004 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. THUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.085, ал ең төменгісі — $ 0.873839.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, THUSD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -0.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tharwa USD (THUSD) Нарықтық ақпарат

$ 687.35K
$ 687.35K

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M

687.88K
687.88K

3,582,210.0
3,582,210.0

Tharwa USD нарықтық капитализациясы $ 687.35K, тәуліктік сауда көлемі --. THUSD айналымдағы мөлшері 687.88K, жалпы мөлшері 3582210.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.58M.

Tharwa USD (THUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Tharwa USD - USD баға өзгерісі $ +0.00066895 болды.
Соңғы 30 күнде Tharwa USD - USD баға өзгерісі $ +0.0002888785 болды.
Соңғы 60 күнде Tharwa USD - USD баға өзгерісі $ -0.0016076675 болды.
Соңғы 90 күнде Tharwa USD - USD баға өзгерісі $ -0.0005849468130316 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00066895+0.07%
30 күн$ +0.0002888785+0.03%
60 күн$ -0.0016076675-0.16%
90 күн$ -0.0005849468130316-0.05%

Tharwa USD (THUSD) деген не

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Tharwa USD (THUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Tharwa USD Баға болжамы (USD)

Tharwa USD (THUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tharwa USD (THUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tharwa USD.

Қазір Tharwa USD баға болжамын тексеріңіз!

THUSD - жергілікті валюталарға

Tharwa USD (THUSD) токеномикасы

Tharwa USD (THUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. THUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tharwa USD (THUSD) туралы басқа сұрақтар

Tharwa USD (THUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі THUSD бағасы — 0.999234 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
THUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
THUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.999234. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tharwa USD үшін нарықтық капитализация қандай?
THUSD үшін нарықтық капитализация: $ 687.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
THUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
THUSD айналымдағы ұсынысы: 687.88K USD.
THUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
THUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.085 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) THUSD бағасы қандай болды?
THUSD 0.873839 USD ATL бағасына жетті.
THUSD үшін сауда көлемі қандай?
THUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл THUSD өседі ме?
THUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін THUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:17:26 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,234.42

$3,574.61

$164.00

$1.0001

$1.0160

$106,234.42

$3,574.61

$164.00

$2.2749

$985.58

