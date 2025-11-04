БиржаDEX+
Thank You So Much ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TYSM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TYSM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TYSM туралы толығырақ

TYSM Баға туралы ақпарат

TYSM деген не

TYSM Ресми веб-сайт

TYSM Токеномикасы

TYSM Баға болжамы

Thank You So Much Логотип

Thank You So Much Баға (TYSM)

Листингтен жойылды

1 TYSM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.30%1D
USD
Thank You So Much (TYSM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:17:17 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.33%

-5.16%

-9.20%

-9.20%

Thank You So Much (TYSM) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TYSM мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TYSM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TYSM соңғы бір сағатта -2.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.16%, ал соңғы 7 күнде -9.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Thank You So Much (TYSM) Нарықтық ақпарат

$ 59.49K
$ 59.49K$ 59.49K

--
----

$ 71.49K
$ 71.49K$ 71.49K

83.21B
83.21B 83.21B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Thank You So Much нарықтық капитализациясы $ 59.49K, тәуліктік сауда көлемі --. TYSM айналымдағы мөлшері 83.21B, жалпы мөлшері 100000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 71.49K.

Thank You So Much (TYSM) Баға тарихы USD

Бүгін, Thank You So Much - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Thank You So Much - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Thank You So Much - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Thank You So Much - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.16%
30 күн$ 0+26.70%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Thank You So Much (TYSM) деген не

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Thank You So Much (TYSM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Thank You So Much Баға болжамы (USD)

Thank You So Much (TYSM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Thank You So Much (TYSM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Thank You So Much.

Қазір Thank You So Much баға болжамын тексеріңіз!

TYSM - жергілікті валюталарға

Thank You So Much (TYSM) токеномикасы

Thank You So Much (TYSM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TYSM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Thank You So Much (TYSM) туралы басқа сұрақтар

Thank You So Much (TYSM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TYSM бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TYSM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TYSM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Thank You So Much үшін нарықтық капитализация қандай?
TYSM үшін нарықтық капитализация: $ 59.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TYSM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TYSM айналымдағы ұсынысы: 83.21B USD.
TYSM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TYSM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TYSM бағасы қандай болды?
TYSM 0 USD ATL бағасына жетті.
TYSM үшін сауда көлемі қандай?
TYSM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TYSM өседі ме?
TYSM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TYSM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:17:17 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

