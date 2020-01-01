Thank You Abstract God (TYAG) токеномикасы
Thank You Abstract God (TYAG) туралы ақпарат
The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.
Thank You Abstract God (TYAG) токеномикасы мен бағасын талдау
Thank You Abstract God (TYAG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Thank You Abstract God (TYAG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Thank You Abstract God (TYAG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TYAG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TYAG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TYAG токеномикасын түсінген болсаңыз, TYAG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
TYAG бағасының болжамы
TYAG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TYAG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.