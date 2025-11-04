БиржаDEX+
Temporal 3022 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 3022-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 3022 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Temporal 3022 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 3022-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 3022 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

3022 туралы толығырақ

3022 Баға туралы ақпарат

3022 деген не

3022 Ресми веб-сайт

3022 Токеномикасы

3022 Баға болжамы

Temporal 3022 Логотип

Temporal 3022 Баға (3022)

Листингтен жойылды

1 3022-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Temporal 3022 (3022) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:17:04 (UTC+8)

Temporal 3022 (3022) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.38%

-8.38%

Temporal 3022 (3022) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде 3022 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 3022 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 3022 соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -8.38% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Temporal 3022 (3022) Нарықтық ақпарат

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

--
----

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,978.135067
999,672,978.135067 999,672,978.135067

Temporal 3022 нарықтық капитализациясы $ 8.89K, тәуліктік сауда көлемі --. 3022 айналымдағы мөлшері 999.67M, жалпы мөлшері 999672978.135067. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.89K.

Temporal 3022 (3022) Баға тарихы USD

Бүгін, Temporal 3022 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Temporal 3022 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Temporal 3022 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Temporal 3022 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-26.95%
60 күн$ 0-31.77%
90 күн$ 0--

Temporal 3022 (3022) деген не

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Temporal 3022 (3022) Ресурс

Ресми веб-сайт

Temporal 3022 Баға болжамы (USD)

Temporal 3022 (3022) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Temporal 3022 (3022) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Temporal 3022.

Қазір Temporal 3022 баға болжамын тексеріңіз!

3022 - жергілікті валюталарға

Temporal 3022 (3022) токеномикасы

Temporal 3022 (3022) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 3022 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Temporal 3022 (3022) туралы басқа сұрақтар

Temporal 3022 (3022) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 3022 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
3022-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
3022-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Temporal 3022 үшін нарықтық капитализация қандай?
3022 үшін нарықтық капитализация: $ 8.89K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
3022 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
3022 айналымдағы ұсынысы: 999.67M USD.
3022 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
3022 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 3022 бағасы қандай болды?
3022 0 USD ATL бағасына жетті.
3022 үшін сауда көлемі қандай?
3022 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 3022 өседі ме?
3022 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 3022 баға болжамын қарап көріңіз.
Temporal 3022 (3022) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

