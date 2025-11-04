БиржаDEX+
Teddy the Tile Doge ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TEDDY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TEDDY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TEDDY туралы толығырақ

TEDDY Баға туралы ақпарат

TEDDY деген не

TEDDY Ресми веб-сайт

TEDDY Токеномикасы

TEDDY Баға болжамы

Teddy the Tile Doge Логотип

Teddy the Tile Doge Баға (TEDDY)

Листингтен жойылды

1 TEDDY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-1.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:16:28 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-1.37%

-11.65%

-11.65%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TEDDY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TEDDY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TEDDY соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.37%, ал соңғы 7 күнде -11.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Нарықтық ақпарат

$ 23.85K
$ 23.85K$ 23.85K

--
----

$ 23.85K
$ 23.85K$ 23.85K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Teddy the Tile Doge нарықтық капитализациясы $ 23.85K, тәуліктік сауда көлемі --. TEDDY айналымдағы мөлшері 929.60T, жалпы мөлшері 929598213267094.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 23.85K.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Баға тарихы USD

Бүгін, Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.37%
30 күн$ 0-64.22%
60 күн$ 0-33.67%
90 күн$ 0--

Teddy the Tile Doge (TEDDY) деген не

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Teddy the Tile Doge Баға болжамы (USD)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Teddy the Tile Doge (TEDDY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Teddy the Tile Doge.

Қазір Teddy the Tile Doge баға болжамын тексеріңіз!

TEDDY - жергілікті валюталарға

Teddy the Tile Doge (TEDDY) токеномикасы

Teddy the Tile Doge (TEDDY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TEDDY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Teddy the Tile Doge (TEDDY) туралы басқа сұрақтар

Teddy the Tile Doge (TEDDY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TEDDY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TEDDY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TEDDY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Teddy the Tile Doge үшін нарықтық капитализация қандай?
TEDDY үшін нарықтық капитализация: $ 23.85K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TEDDY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TEDDY айналымдағы ұсынысы: 929.60T USD.
TEDDY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TEDDY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TEDDY бағасы қандай болды?
TEDDY 0 USD ATL бағасына жетті.
TEDDY үшін сауда көлемі қандай?
TEDDY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TEDDY өседі ме?
TEDDY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TEDDY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:16:28 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

