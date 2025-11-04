Teddy the Tile Doge Баға (TEDDY)
Teddy the Tile Doge (TEDDY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TEDDY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TEDDY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TEDDY соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.37%, ал соңғы 7 күнде -11.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Teddy the Tile Doge нарықтық капитализациясы $ 23.85K, тәуліктік сауда көлемі --. TEDDY айналымдағы мөлшері 929.60T, жалпы мөлшері 929598213267094.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 23.85K.
Бүгін, Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Teddy the Tile Doge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-1.37%
|30 күн
|$ 0
|-64.22%
|60 күн
|$ 0
|-33.67%
|90 күн
|$ 0
|--
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
Teddy the Tile Doge (TEDDY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TEDDY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
