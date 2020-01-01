Team556 (TEAM) токеномикасы

Team556 (TEAM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Team556 (TEAM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Team556 (TEAM) туралы ақпарат

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

https://www.team556.com

Team556 (TEAM) токеномикасы мен бағасын талдау

Team556 (TEAM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 177,02K
$ 177,02K$ 177,02K
Жалпы қамтуы:
$ 999,85M
$ 999,85M$ 999,85M
Айналымдағы қамту:
$ 702,00M
$ 702,00M$ 702,00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 252,12K
$ 252,12K$ 252,12K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0,00115642
$ 0,00115642$ 0,00115642
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0,00025216
$ 0,00025216$ 0,00025216

Team556 (TEAM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Team556 (TEAM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TEAM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TEAM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TEAM токеномикасын түсінген болсаңыз, TEAM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TEAM бағасының болжамы

TEAM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TEAM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.