БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
TAXY NETWORK ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TAXY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TAXY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!TAXY NETWORK ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TAXY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TAXY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TAXY туралы толығырақ

TAXY Баға туралы ақпарат

TAXY деген не

TAXY Ресми веб-сайт

TAXY Токеномикасы

TAXY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

TAXY NETWORK Логотип

TAXY NETWORK Баға (TAXY)

Листингтен жойылды

1 TAXY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
TAXY NETWORK (TAXY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:16:09 (UTC+8)

TAXY NETWORK (TAXY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

-9.79%

-9.79%

TAXY NETWORK (TAXY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TAXY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TAXY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TAXY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -9.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TAXY NETWORK (TAXY) Нарықтық ақпарат

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,236.7610782
999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

TAXY NETWORK нарықтық капитализациясы $ 14.76K, тәуліктік сауда көлемі --. TAXY айналымдағы мөлшері 999.79M, жалпы мөлшері 999790236.7610782. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.76K.

TAXY NETWORK (TAXY) Баға тарихы USD

Бүгін, TAXY NETWORK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде TAXY NETWORK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде TAXY NETWORK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде TAXY NETWORK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.07%
30 күн$ 0-17.53%
60 күн$ 0-14.29%
90 күн$ 0--

TAXY NETWORK (TAXY) деген не

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TAXY NETWORK (TAXY) Ресурс

Ресми веб-сайт

TAXY NETWORK Баға болжамы (USD)

TAXY NETWORK (TAXY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TAXY NETWORK (TAXY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TAXY NETWORK.

Қазір TAXY NETWORK баға болжамын тексеріңіз!

TAXY - жергілікті валюталарға

TAXY NETWORK (TAXY) токеномикасы

TAXY NETWORK (TAXY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TAXY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TAXY NETWORK (TAXY) туралы басқа сұрақтар

TAXY NETWORK (TAXY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TAXY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TAXY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TAXY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TAXY NETWORK үшін нарықтық капитализация қандай?
TAXY үшін нарықтық капитализация: $ 14.76K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TAXY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TAXY айналымдағы ұсынысы: 999.79M USD.
TAXY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TAXY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TAXY бағасы қандай болды?
TAXY 0 USD ATL бағасына жетті.
TAXY үшін сауда көлемі қандай?
TAXY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TAXY өседі ме?
TAXY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TAXY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:16:09 (UTC+8)

TAXY NETWORK (TAXY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,490.01
$106,490.01$106,490.01

+0.70%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,592.24
$3,592.24$3,592.24

+0.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.55
$164.55$164.55

-1.31%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0175
$1.0175$1.0175

-33.15%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,490.01
$106,490.01$106,490.01

+0.70%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,592.24
$3,592.24$3,592.24

+0.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.55
$164.55$164.55

-1.31%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2823
$2.2823$2.2823

-1.92%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$989.79
$989.79$989.79

+0.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0753
$0.0753$0.0753

+50.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2008
$0.2008$0.2008

-33.06%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03568
$0.03568$0.03568

+256.80%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000068
$0.000068$0.000068

+209.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007450
$0.0000007450$0.0000007450

+87.09%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1691
$0.1691$0.1691

+82.21%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001603
$0.0000000000001603$0.0000000000001603

+60.30%