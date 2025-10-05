Tardigrades Cult Баға (TARD)
Tardigrades Cult (TARD) нақты уақыттағы баға $0.0000069. Соңғы 24 сағат ішінде TARD мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TARD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00016939, ал ең төменгісі — $ 0.00000647.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TARD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +6.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Tardigrades Cult нарықтық капитализациясы $ 6.86K, тәуліктік сауда көлемі --. TARD айналымдағы мөлшері 993.36M, жалпы мөлшері 993357004.491082. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.86K.
Бүгін, Tardigrades Cult - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Tardigrades Cult - USD баға өзгерісі $ -0.0000009308 болды.
Соңғы 60 күнде Tardigrades Cult - USD баға өзгерісі $ -0.0000004611 болды.
Соңғы 90 күнде Tardigrades Cult - USD баға өзгерісі $ -0.00000426216170213381 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|--
|30 күн
|$ -0.0000009308
|-13.49%
|60 күн
|$ -0.0000004611
|-6.68%
|90 күн
|$ -0.00000426216170213381
|-38.18%
Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!
