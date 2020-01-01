TAOlie Coin (TAOLIE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TAOlie Coin (TAOLIE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TAOlie Coin (TAOLIE) туралы ақпарат

TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform.

TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates.

https://taolie.ai
https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f

TAOlie Coin (TAOLIE) токеномикасы мен бағасын талдау

TAOlie Coin (TAOLIE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 316.41K
$ 316.41K
Жалпы қамтуы:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 316.41K
$ 316.41K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00452943
$ 0.00452943
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00031641
$ 0.00031641

TAOlie Coin (TAOLIE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TAOlie Coin (TAOLIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TAOLIE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TAOLIE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TAOLIE токеномикасын түсінген болсаңыз, TAOLIE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TAOLIE бағасының болжамы

TAOLIE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TAOLIE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.