Taoillium ағымдағы бағасы: 0.89378 USD. Нақты уақыттағы SN109-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SN109 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SN109 туралы толығырақ

SN109 Баға туралы ақпарат

SN109 деген не

SN109 Ресми веб-сайт

SN109 Токеномикасы

SN109 Баға болжамы

Taoillium Логотип

Taoillium Баға (SN109)

Листингтен жойылды

1 SN109-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-2.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Taoillium (SN109) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:15:46 (UTC+8)

Taoillium (SN109) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-1.70%

-2.76%

+12.65%

+12.65%

Taoillium (SN109) нақты уақыттағы баға $0.89378. Соңғы 24 сағат ішінде SN109 мен $ 0.860712 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.951452 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SN109 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.046, ал ең төменгісі — $ 0.344796.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SN109 соңғы бір сағатта -1.70% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.76%, ал соңғы 7 күнде +12.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Taoillium (SN109) Нарықтық ақпарат

--
Taoillium нарықтық капитализациясы $ 1.19M, тәуліктік сауда көлемі --. SN109 айналымдағы мөлшері 1.34M, жалпы мөлшері 1336112.080634022. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.19M.

Taoillium (SN109) Баға тарихы USD

Бүгін, Taoillium - USD баға өзгерісі $ -0.0253779303565936 болды.
Соңғы 30 күнде Taoillium - USD баға өзгерісі $ +0.7090956466 болды.
Соңғы 60 күнде Taoillium - USD баға өзгерісі $ +1.1441771146 болды.
Соңғы 90 күнде Taoillium - USD баға өзгерісі $ +0.2960688462861086 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0253779303565936-2.76%
30 күн$ +0.7090956466+79.34%
60 күн$ +1.1441771146+128.02%
90 күн$ +0.2960688462861086+49.53%

Taoillium (SN109) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Taoillium (SN109) Ресурс

Ресми веб-сайт

Taoillium Баға болжамы (USD)

Taoillium (SN109) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Taoillium (SN109) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Taoillium.

Қазір Taoillium баға болжамын тексеріңіз!

SN109 - жергілікті валюталарға

Taoillium (SN109) токеномикасы

Taoillium (SN109) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SN109 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Taoillium (SN109) туралы басқа сұрақтар

Taoillium (SN109) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SN109 бағасы — 0.89378 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SN109-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SN109-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.89378. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Taoillium үшін нарықтық капитализация қандай?
SN109 үшін нарықтық капитализация: $ 1.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SN109 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SN109 айналымдағы ұсынысы: 1.34M USD.
SN109 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SN109 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.046 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SN109 бағасы қандай болды?
SN109 0.344796 USD ATL бағасына жетті.
SN109 үшін сауда көлемі қандай?
SN109 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SN109 өседі ме?
SN109 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SN109 баға болжамын қарап көріңіз.
Taoillium (SN109) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

