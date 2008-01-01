TAIKI INU (TAIKI) токеномикасы
TAIKI INU (TAIKI) туралы ақпарат
$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.
TAIKI INU (TAIKI) токеномикасы мен бағасын талдау
TAIKI INU (TAIKI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
TAIKI INU (TAIKI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
TAIKI INU (TAIKI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TAIKI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TAIKI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TAIKI токеномикасын түсінген болсаңыз, TAIKI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
TAIKI бағасының болжамы
TAIKI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TAIKI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.