Taboo ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TABOO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TABOO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TABOO туралы толығырақ

TABOO Баға туралы ақпарат

TABOO деген не

TABOO Ресми веб-сайт

TABOO Токеномикасы

TABOO Баға болжамы

Taboo Логотип

Taboo Баға (TABOO)

Листингтен жойылды

Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:15:12 (UTC+8)

Taboo (TABOO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TABOO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TABOO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.063936, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TABOO соңғы бір сағатта -0.63% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.21%, ал соңғы 7 күнде -18.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Taboo (TABOO) Нарықтық ақпарат

$ 360.68K
$ 360.68K$ 360.68K

--
----

$ 360.68K
$ 360.68K$ 360.68K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Taboo нарықтық капитализациясы $ 360.68K, тәуліктік сауда көлемі --. TABOO айналымдағы мөлшері 9.78B, жалпы мөлшері 9782678080.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 360.68K.

Taboo (TABOO) Баға тарихы USD

Taboo (TABOO) деген не

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Taboo (TABOO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Taboo Баға болжамы (USD)

Taboo (TABOO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Taboo (TABOO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Taboo.

Қазір Taboo баға болжамын тексеріңіз!

TABOO - жергілікті валюталарға

Taboo (TABOO) токеномикасы

Taboo (TABOO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TABOO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Taboo (TABOO) туралы басқа сұрақтар

Taboo (TABOO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TABOO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TABOO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TABOO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Taboo үшін нарықтық капитализация қандай?
TABOO үшін нарықтық капитализация: $ 360.68K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TABOO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TABOO айналымдағы ұсынысы: 9.78B USD.
TABOO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TABOO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.063936 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TABOO бағасы қандай болды?
TABOO 0 USD ATL бағасына жетті.
TABOO үшін сауда көлемі қандай?
TABOO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TABOO өседі ме?
TABOO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TABOO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:15:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

