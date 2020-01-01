Syrax AI (SYRAX) токеномикасы
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
Syrax AI (SYRAX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Syrax AI (SYRAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SYRAX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SYRAX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SYRAX токеномикасын түсінген болсаңыз, SYRAX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
