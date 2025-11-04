БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Synthswap ағымдағы бағасы: 0.108375 USD. Нақты уақыттағы SYNTH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SYNTH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Synthswap ағымдағы бағасы: 0.108375 USD. Нақты уақыттағы SYNTH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SYNTH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SYNTH туралы толығырақ

SYNTH Баға туралы ақпарат

SYNTH деген не

SYNTH Whitepaper

SYNTH Ресми веб-сайт

SYNTH Токеномикасы

SYNTH Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Synthswap Логотип

Synthswap Баға (SYNTH)

Листингтен жойылды

1 SYNTH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.108375
$0.108375$0.108375
-6.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Synthswap (SYNTH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:14:58 (UTC+8)

Synthswap (SYNTH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.108107
$ 0.108107$ 0.108107
24 сағаттық төмен
$ 0.11736
$ 0.11736$ 0.11736
24 сағаттық жоғары

$ 0.108107
$ 0.108107$ 0.108107

$ 0.11736
$ 0.11736$ 0.11736

$ 82.91
$ 82.91$ 82.91

$ 0.108107
$ 0.108107$ 0.108107

-0.96%

-6.45%

-11.31%

-11.31%

Synthswap (SYNTH) нақты уақыттағы баға $0.108375. Соңғы 24 сағат ішінде SYNTH мен $ 0.108107 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.11736 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SYNTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 82.91, ал ең төменгісі — $ 0.108107.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SYNTH соңғы бір сағатта -0.96% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.45%, ал соңғы 7 күнде -11.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Synthswap (SYNTH) Нарықтық ақпарат

$ 23.85K
$ 23.85K$ 23.85K

--
----

$ 23.85K
$ 23.85K$ 23.85K

220.10K
220.10K 220.10K

220,096.0
220,096.0 220,096.0

Synthswap нарықтық капитализациясы $ 23.85K, тәуліктік сауда көлемі --. SYNTH айналымдағы мөлшері 220.10K, жалпы мөлшері 220096.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 23.85K.

Synthswap (SYNTH) Баға тарихы USD

Бүгін, Synthswap - USD баға өзгерісі $ -0.0074738984702807 болды.
Соңғы 30 күнде Synthswap - USD баға өзгерісі $ -0.0250637236 болды.
Соңғы 60 күнде Synthswap - USD баға өзгерісі $ -0.0276867238 болды.
Соңғы 90 күнде Synthswap - USD баға өзгерісі $ -0.07387159230101717 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0074738984702807-6.45%
30 күн$ -0.0250637236-23.12%
60 күн$ -0.0276867238-25.54%
90 күн$ -0.07387159230101717-40.53%

Synthswap (SYNTH) деген не

What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products

What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.

History of your project. Launched today

What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase

What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Synthswap (SYNTH) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Synthswap Баға болжамы (USD)

Synthswap (SYNTH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Synthswap (SYNTH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Synthswap.

Қазір Synthswap баға болжамын тексеріңіз!

SYNTH - жергілікті валюталарға

Synthswap (SYNTH) токеномикасы

Synthswap (SYNTH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SYNTH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Synthswap (SYNTH) туралы басқа сұрақтар

Synthswap (SYNTH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SYNTH бағасы — 0.108375 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SYNTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SYNTH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.108375. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Synthswap үшін нарықтық капитализация қандай?
SYNTH үшін нарықтық капитализация: $ 23.85K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SYNTH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SYNTH айналымдағы ұсынысы: 220.10K USD.
SYNTH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SYNTH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 82.91 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SYNTH бағасы қандай болды?
SYNTH 0.108107 USD ATL бағасына жетті.
SYNTH үшін сауда көлемі қандай?
SYNTH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SYNTH өседі ме?
SYNTH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SYNTH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:14:58 (UTC+8)

Synthswap (SYNTH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,559.33
$106,559.33$106,559.33

+0.76%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.15
$3,594.15$3,594.15

+0.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.82
$164.82$164.82

-1.15%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0117
$1.0117$1.0117

-33.53%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,559.33
$106,559.33$106,559.33

+0.76%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,594.15
$3,594.15$3,594.15

+0.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$164.82
$164.82$164.82

-1.15%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2857
$2.2857$2.2857

-1.77%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.33
$990.33$990.33

+1.03%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0744
$0.0744$0.0744

+48.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2032
$0.2032$0.2032

-32.26%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03520
$0.03520$0.03520

+252.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007316
$0.0000007316$0.0000007316

+83.72%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1706
$0.1706$0.1706

+83.83%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001686
$0.0000000000001686$0.0000000000001686

+68.60%