Synthetix sUSD ағымдағы бағасы: 0.983427 USD. Нақты уақыттағы SUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Synthetix sUSD ағымдағы бағасы: 0.983427 USD. Нақты уақыттағы SUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SUSD туралы толығырақ

SUSD Баға туралы ақпарат

SUSD деген не

SUSD Ресми веб-сайт

SUSD Токеномикасы

SUSD Баға болжамы

Synthetix sUSD Логотип

Synthetix sUSD Баға (SUSD)

Листингтен жойылды

1 SUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.982054
$0.982054$0.982054
-0.40%1D
mexc
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:40:10 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.973995
$ 0.973995$ 0.973995
24 сағаттық төмен
$ 0.994616
$ 0.994616$ 0.994616
24 сағаттық жоғары

$ 0.973995
$ 0.973995$ 0.973995

$ 0.994616
$ 0.994616$ 0.994616

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

+0.26%

-0.39%

-0.87%

-0.87%

Synthetix sUSD (SUSD) нақты уақыттағы баға $0.983427. Соңғы 24 сағат ішінде SUSD мен $ 0.973995 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.994616 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.45, ал ең төменгісі — $ 0.429697.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUSD соңғы бір сағатта +0.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.39%, ал соңғы 7 күнде -0.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Synthetix sUSD (SUSD) Нарықтық ақпарат

$ 43.02M
$ 43.02M$ 43.02M

--
----

$ 43.02M
$ 43.02M$ 43.02M

43.74M
43.74M 43.74M

43,741,671.61875474
43,741,671.61875474 43,741,671.61875474

Synthetix sUSD нарықтық капитализациясы $ 43.02M, тәуліктік сауда көлемі --. SUSD айналымдағы мөлшері 43.74M, жалпы мөлшері 43741671.61875474. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 43.02M.

Synthetix sUSD (SUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Synthetix sUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0039096333838446 болды.
Соңғы 30 күнде Synthetix sUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0108610661 болды.
Соңғы 60 күнде Synthetix sUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0052458946 болды.
Соңғы 90 күнде Synthetix sUSD - USD баға өзгерісі $ +0.0215422273494622 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0039096333838446-0.39%
30 күн$ -0.0108610661-1.10%
60 күн$ -0.0052458946-0.53%
90 күн$ +0.0215422273494622+2.24%

Synthetix sUSD (SUSD) деген не

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Synthetix sUSD (SUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Synthetix sUSD Баға болжамы (USD)

Synthetix sUSD (SUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Synthetix sUSD (SUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Synthetix sUSD.

Қазір Synthetix sUSD баға болжамын тексеріңіз!

SUSD - жергілікті валюталарға

Synthetix sUSD (SUSD) токеномикасы

Synthetix sUSD (SUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Synthetix sUSD (SUSD) туралы басқа сұрақтар

Synthetix sUSD (SUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUSD бағасы — 0.983427 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.983427. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Synthetix sUSD үшін нарықтық капитализация қандай?
SUSD үшін нарықтық капитализация: $ 43.02M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUSD айналымдағы ұсынысы: 43.74M USD.
SUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.45 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUSD бағасы қандай болды?
SUSD 0.429697 USD ATL бағасына жетті.
SUSD үшін сауда көлемі қандай?
SUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUSD өседі ме?
SUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:40:10 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

