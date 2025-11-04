БиржаDEX+
Symbiosis SyBTC ағымдағы бағасы: 107,532 USD. Нақты уақыттағы SYBTC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SYBTC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SYBTC туралы толығырақ

SYBTC Баға туралы ақпарат

SYBTC деген не

SYBTC Ресми веб-сайт

SYBTC Токеномикасы

SYBTC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Symbiosis SyBTC Логотип

Symbiosis SyBTC Баға (SYBTC)

Листингтен жойылды

1 SYBTC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$107,532
$107,532$107,532
-2.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 103,786
$ 103,786$ 103,786
24 сағаттық төмен
$ 110,895
$ 110,895$ 110,895
24 сағаттық жоғары

$ 103,786
$ 103,786$ 103,786

$ 110,895
$ 110,895$ 110,895

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

+0.69%

-2.21%

-6.37%

-6.37%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) нақты уақыттағы баға $107,532. Соңғы 24 сағат ішінде SYBTC мен $ 103,786 аралығында сауда жасалып, ал $ 110,895 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SYBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 126,825, ал ең төменгісі — $ 74,649.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SYBTC соңғы бір сағатта +0.69% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.21%, ал соңғы 7 күнде -6.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Нарықтық ақпарат

$ 743.22K
$ 743.22K$ 743.22K

--
----

$ 743.22K
$ 743.22K$ 743.22K

6.91
6.91 6.91

6.91159075
6.91159075 6.91159075

Symbiosis SyBTC нарықтық капитализациясы $ 743.22K, тәуліктік сауда көлемі --. SYBTC айналымдағы мөлшері 6.91, жалпы мөлшері 6.91159075. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 743.22K.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Баға тарихы USD

Бүгін, Symbiosis SyBTC - USD баға өзгерісі $ -2,431.4391227818 болды.
Соңғы 30 күнде Symbiosis SyBTC - USD баға өзгерісі $ -12,446.3881188000 болды.
Соңғы 60 күнде Symbiosis SyBTC - USD баға өзгерісі $ -2,054.0547576000 болды.
Соңғы 90 күнде Symbiosis SyBTC - USD баға өзгерісі $ -5,704.8580730096 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -2,431.4391227818-2.21%
30 күн$ -12,446.3881188000-11.57%
60 күн$ -2,054.0547576000-1.91%
90 күн$ -5,704.8580730096-5.03%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) деген не

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Symbiosis SyBTC Баға болжамы (USD)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Symbiosis SyBTC (SYBTC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Symbiosis SyBTC.

Қазір Symbiosis SyBTC баға болжамын тексеріңіз!

SYBTC - жергілікті валюталарға

Symbiosis SyBTC (SYBTC) токеномикасы

Symbiosis SyBTC (SYBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SYBTC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Symbiosis SyBTC (SYBTC) туралы басқа сұрақтар

Symbiosis SyBTC (SYBTC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SYBTC бағасы — 107,532 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SYBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SYBTC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 107,532. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Symbiosis SyBTC үшін нарықтық капитализация қандай?
SYBTC үшін нарықтық капитализация: $ 743.22K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SYBTC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SYBTC айналымдағы ұсынысы: 6.91 USD.
SYBTC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SYBTC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 126,825 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SYBTC бағасы қандай болды?
SYBTC 74,649 USD ATL бағасына жетті.
SYBTC үшін сауда көлемі қандай?
SYBTC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SYBTC өседі ме?
SYBTC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SYBTC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:54 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

