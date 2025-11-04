БиржаDEX+
Swash ағымдағы бағасы: 0.0018147 USD. Нақты уақыттағы SWASH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SWASH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SWASH туралы толығырақ

SWASH Баға туралы ақпарат

SWASH деген не

SWASH Ресми веб-сайт

SWASH Токеномикасы

SWASH Баға болжамы

Swash Логотип

Swash Баға (SWASH)

Листингтен жойылды

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Swash (SWASH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:47 (UTC+8)

Swash (SWASH) Баға ақпараты (USD)

Swash (SWASH) нақты уақыттағы баға $0.0018147. Соңғы 24 сағат ішінде SWASH мен $ 0.00179419 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00189895 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SWASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.95025, ал ең төменгісі — $ 0.00161107.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SWASH соңғы бір сағатта +0.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.63%, ал соңғы 7 күнде -0.02% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Swash (SWASH) Нарықтық ақпарат

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Swash нарықтық капитализациясы $ 1.81M, тәуліктік сауда көлемі --. SWASH айналымдағы мөлшері 994.96M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.82M.

Swash (SWASH) Баға тарихы USD

Бүгін, Swash - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Swash - USD баға өзгерісі $ -0.0001309861 болды.
Соңғы 60 күнде Swash - USD баға өзгерісі $ -0.0006371810 болды.
Соңғы 90 күнде Swash - USD баға өзгерісі $ -0.0014323458890098077 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.63%
30 күн$ -0.0001309861-7.21%
60 күн$ -0.0006371810-35.11%
90 күн$ -0.0014323458890098077-44.11%

Swash (SWASH) деген не

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Swash (SWASH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Swash Баға болжамы (USD)

Swash (SWASH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Swash (SWASH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Swash.

Қазір Swash баға болжамын тексеріңіз!

Swash (SWASH) токеномикасы

Swash (SWASH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SWASH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Swash (SWASH) туралы басқа сұрақтар

Swash (SWASH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SWASH бағасы — 0.0018147 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SWASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SWASH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0018147. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Swash үшін нарықтық капитализация қандай?
SWASH үшін нарықтық капитализация: $ 1.81M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SWASH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SWASH айналымдағы ұсынысы: 994.96M USD.
SWASH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SWASH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.95025 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SWASH бағасы қандай болды?
SWASH 0.00161107 USD ATL бағасына жетті.
SWASH үшін сауда көлемі қандай?
SWASH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SWASH өседі ме?
SWASH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SWASH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:47 (UTC+8)

