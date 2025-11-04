БиржаDEX+
Suzaku Token ағымдағы бағасы: 0.04587222 USD. Нақты уақыттағы SUZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SUZ туралы толығырақ

SUZ Баға туралы ақпарат

SUZ деген не

SUZ Ресми веб-сайт

SUZ Токеномикасы

SUZ Баға болжамы

Suzaku Token Логотип

Suzaku Token Баға (SUZ)

Листингтен жойылды

1 SUZ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.04587222
-8.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Suzaku Token (SUZ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:40 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.04468574
24 сағаттық төмен
$ 0.051043
24 сағаттық жоғары

$ 0.04468574
$ 0.051043
$ 0.204252
$ 0.04468574
+1.19%

-8.48%

-9.58%

-9.58%

Suzaku Token (SUZ) нақты уақыттағы баға $0.04587222. Соңғы 24 сағат ішінде SUZ мен $ 0.04468574 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.051043 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.204252, ал ең төменгісі — $ 0.04468574.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUZ соңғы бір сағатта +1.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.48%, ал соңғы 7 күнде -9.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Suzaku Token (SUZ) Нарықтық ақпарат

$ 1.32M
--
$ 4.59M
28.88M
100,000,000.0
Suzaku Token нарықтық капитализациясы $ 1.32M, тәуліктік сауда көлемі --. SUZ айналымдағы мөлшері 28.88M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.59M.

Suzaku Token (SUZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Suzaku Token - USD баға өзгерісі $ -0.00425574609255197 болды.
Соңғы 30 күнде Suzaku Token - USD баға өзгерісі $ -0.0205420571 болды.
Соңғы 60 күнде Suzaku Token - USD баға өзгерісі $ -0.0273872612 болды.
Соңғы 90 күнде Suzaku Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00425574609255197-8.48%
30 күн$ -0.0205420571-44.78%
60 күн$ -0.0273872612-59.70%
90 күн$ 0--

Suzaku Token (SUZ) деген не

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Suzaku Token (SUZ) Ресурс

Ресми веб-сайт

Suzaku Token Баға болжамы (USD)

Suzaku Token (SUZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Suzaku Token (SUZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Suzaku Token.

Қазір Suzaku Token баға болжамын тексеріңіз!

SUZ - жергілікті валюталарға

Suzaku Token (SUZ) токеномикасы

Suzaku Token (SUZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Suzaku Token (SUZ) туралы басқа сұрақтар

Suzaku Token (SUZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUZ бағасы — 0.04587222 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04587222. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Suzaku Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SUZ үшін нарықтық капитализация: $ 1.32M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUZ айналымдағы ұсынысы: 28.88M USD.
SUZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.204252 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUZ бағасы қандай болды?
SUZ 0.04468574 USD ATL бағасына жетті.
SUZ үшін сауда көлемі қандай?
SUZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUZ өседі ме?
SUZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUZ баға болжамын қарап көріңіз.
Suzaku Token (SUZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,508.63
$3,662.56
$170.22
$1.0001
$0.9730
$107,508.63
$3,662.56
$170.22
$2.3822
$1,005.78
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0756
$0.3930
$0.04360
$0.0000007818
$0.000059
$0.0000000000001831
$0.0756
