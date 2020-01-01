SureRemit (RMT) токеномикасы
SureRemit (RMT) туралы ақпарат
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa.
SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills.
Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly.
SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended.
- Token Info
RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases.
In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
SureRemit (RMT) токеномикасы мен бағасын талдау
SureRemit (RMT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SureRemit (RMT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SureRemit (RMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RMT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RMT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RMT токеномикасын түсінген болсаңыз, RMT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
