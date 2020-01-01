SuperFruits AI (SUPAI) токеномикасы
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
SuperFruits AI (SUPAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SuperFruits AI (SUPAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SUPAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SUPAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SUPAI токеномикасын түсінген болсаңыз, SUPAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.