Summer Point Token (SUMX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Summer Point Token (SUMX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Summer Point Token (SUMX) туралы ақпарат

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Ресми веб-сайт:
https://summerpointtoken.finance

Summer Point Token (SUMX) токеномикасы мен бағасын талдау

Summer Point Token (SUMX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M
Жалпы қамтуы:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Айналымдағы қамту:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01101307
$ 0.01101307$ 0.01101307
Қазіргі баға:
$ 0.01144972
$ 0.01144972$ 0.01144972

Summer Point Token (SUMX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Summer Point Token (SUMX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUMX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUMX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUMX токеномикасын түсінген болсаңыз, SUMX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SUMX бағасының болжамы

SUMX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUMX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.