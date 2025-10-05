Summer Point Token Баға (SUMX)
-0.00%
+0.17%
+0.40%
+0.40%
Summer Point Token (SUMX) нақты уақыттағы баға $0.01118134. Соңғы 24 сағат ішінде SUMX мен $ 0.01096601 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01131547 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUMX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01769242, ал ең төменгісі — $ 0.01050959.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUMX соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.17%, ал соңғы 7 күнде +0.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Summer Point Token нарықтық капитализациясы $ 10.07M, тәуліктік сауда көлемі --. SUMX айналымдағы мөлшері 900.00M, жалпы мөлшері 900000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.07M.
Бүгін, Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.0003576977 болды.
Соңғы 60 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.0004992893 болды.
Соңғы 90 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.003323186204502011 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|+0.17%
|30 күн
|$ -0.0003576977
|-3.19%
|60 күн
|$ -0.0004992893
|-4.46%
|90 күн
|$ -0.003323186204502011
|-22.91%
The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.
MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!
Summer Point Token (SUMX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Summer Point Token (SUMX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Summer Point Token.
Қазір Summer Point Token баға болжамын тексеріңіз!
Summer Point Token (SUMX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUMX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|10-05 21:29:00
|Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.