Summer Point Token Баға (SUMX)

$0.01118729
$0.01118729$0.01118729
+0.20%1D
Summer Point Token (SUMX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:38 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601
24 сағаттық төмен
$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547
24 сағаттық жоғары

$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601

$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

-0.00%

+0.17%

+0.40%

+0.40%

Summer Point Token (SUMX) нақты уақыттағы баға $0.01118134. Соңғы 24 сағат ішінде SUMX мен $ 0.01096601 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01131547 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUMX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01769242, ал ең төменгісі — $ 0.01050959.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUMX соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.17%, ал соңғы 7 күнде +0.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Summer Point Token (SUMX) Нарықтық ақпарат

$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M

--
----

$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token нарықтық капитализациясы $ 10.07M, тәуліктік сауда көлемі --. SUMX айналымдағы мөлшері 900.00M, жалпы мөлшері 900000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.07M.

Summer Point Token (SUMX) Баға тарихы USD

Бүгін, Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.0003576977 болды.
Соңғы 60 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.0004992893 болды.
Соңғы 90 күнде Summer Point Token - USD баға өзгерісі $ -0.003323186204502011 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.17%
30 күн$ -0.0003576977-3.19%
60 күн$ -0.0004992893-4.46%
90 күн$ -0.003323186204502011-22.91%

Summer Point Token (SUMX) деген не

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Summer Point Token (SUMX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Summer Point Token Баға болжамы (USD)

Summer Point Token (SUMX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Summer Point Token (SUMX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Summer Point Token.

Қазір Summer Point Token баға болжамын тексеріңіз!

SUMX - жергілікті валюталарға

Summer Point Token (SUMX) токеномикасы

Summer Point Token (SUMX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUMX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Summer Point Token (SUMX) туралы басқа сұрақтар

Summer Point Token (SUMX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUMX бағасы — 0.01118134 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUMX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUMX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01118134. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Summer Point Token үшін нарықтық капитализация қандай?
SUMX үшін нарықтық капитализация: $ 10.07M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUMX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUMX айналымдағы ұсынысы: 900.00M USD.
SUMX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUMX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01769242 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUMX бағасы қандай болды?
SUMX 0.01050959 USD ATL бағасына жетті.
SUMX үшін сауда көлемі қандай?
SUMX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUMX өседі ме?
SUMX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUMX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:27:38 (UTC+8)

