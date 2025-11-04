БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Suiswap ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SSWP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SSWP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Suiswap ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SSWP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SSWP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SSWP туралы толығырақ

SSWP Баға туралы ақпарат

SSWP деген не

SSWP Ресми веб-сайт

SSWP Токеномикасы

SSWP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Suiswap Логотип

Suiswap Баға (SSWP)

Листингтен жойылды

1 SSWP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Suiswap (SSWP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:13:20 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.20%

-39.29%

-39.29%

Suiswap (SSWP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SSWP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SSWP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00458571, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SSWP соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -7.20%, ал соңғы 7 күнде -39.29% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Suiswap (SSWP) Нарықтық ақпарат

$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K

--
----

$ 56.02K
$ 56.02K$ 56.02K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Suiswap нарықтық капитализациясы $ 56.02K, тәуліктік сауда көлемі --. SSWP айналымдағы мөлшері 10.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 56.02K.

Suiswap (SSWP) Баға тарихы USD

Бүгін, Suiswap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Suiswap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Suiswap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Suiswap - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.20%
30 күн$ 0-58.11%
60 күн$ 0-62.92%
90 күн$ 0--

Suiswap (SSWP) деген не

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Suiswap (SSWP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Suiswap Баға болжамы (USD)

Suiswap (SSWP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Suiswap (SSWP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Suiswap.

Қазір Suiswap баға болжамын тексеріңіз!

SSWP - жергілікті валюталарға

Suiswap (SSWP) токеномикасы

Suiswap (SSWP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SSWP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Suiswap (SSWP) туралы басқа сұрақтар

Suiswap (SSWP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SSWP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SSWP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SSWP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Suiswap үшін нарықтық капитализация қандай?
SSWP үшін нарықтық капитализация: $ 56.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SSWP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SSWP айналымдағы ұсынысы: 10.00B USD.
SSWP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SSWP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00458571 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SSWP бағасы қандай болды?
SSWP 0 USD ATL бағасына жетті.
SSWP үшін сауда көлемі қандай?
SSWP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SSWP өседі ме?
SSWP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SSWP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:13:20 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,576.41
$106,576.41$106,576.41

+0.78%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.04
$3,597.04$3,597.04

+0.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.11
$165.11$165.11

-0.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0155
$1.0155$1.0155

-33.28%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,576.41
$106,576.41$106,576.41

+0.78%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.04
$3,597.04$3,597.04

+0.22%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.11
$165.11$165.11

-0.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2885
$2.2885$2.2885

-1.65%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.29
$990.29$990.29

+1.03%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0744
$0.0744$0.0744

+48.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2031
$0.2031$0.2031

-32.30%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03887
$0.03887$0.03887

+288.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000072
$0.000072$0.000072

+227.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007140
$0.0000007140$0.0000007140

+79.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1686
$0.1686$0.1686

+81.68%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001759
$0.0000000000001759$0.0000000000001759

+75.90%