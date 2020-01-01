SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) токеномикасы
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) туралы ақпарат
Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing.
From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless.
Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings.
Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry.
Be part of the future of content Suissma AI!
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) токеномикасы мен бағасын талдау
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SUISS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SUISS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SUISS токеномикасын түсінген болсаңыз, SUISS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SUISS бағасының болжамы
SUISS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUISS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.