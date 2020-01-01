Suicune (HSUI) токеномикасы
The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters.
Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI!
Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects.
Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.
Suicune (HSUI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Suicune (HSUI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Suicune (HSUI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HSUI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HSUI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HSUI токеномикасын түсінген болсаңыз, HSUI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
