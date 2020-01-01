Suicune (HSUI) токеномикасы

Suicune (HSUI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Suicune (HSUI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Suicune (HSUI) туралы ақпарат

The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters.

Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI!

Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects.

Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.

Ресми веб-сайт:
https://suicune.dog/

Suicune (HSUI) токеномикасы мен бағасын талдау

Suicune (HSUI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 947.21K
$ 947.21K$ 947.21K
Жалпы қамтуы:
$ 245.00M
$ 245.00M$ 245.00M
Айналымдағы қамту:
$ 245.00M
$ 245.00M$ 245.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 947.21K
$ 947.21K$ 947.21K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.119137
$ 0.119137$ 0.119137
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0014754
$ 0.0014754$ 0.0014754
Қазіргі баға:
$ 0.00386618
$ 0.00386618$ 0.00386618

Suicune (HSUI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Suicune (HSUI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HSUI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HSUI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HSUI токеномикасын түсінген болсаңыз, HSUI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

HSUI бағасының болжамы

HSUI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HSUI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.