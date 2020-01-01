SUI Dog (SUIDOG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SUI Dog (SUIDOG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
SUI Dog (SUIDOG) туралы ақпарат

our project is about a beautiful dog that conquers the sui network. about the power of the community that supports the project, each drawing is handmade by the artist. we represent the main animal memes on the sui network, we work hard to make everyone in the cryptocommunity aware of us, the power of our community takeover is getting stronger every day. and our prekarsan meme dog will conquer the world.

Ресми веб-сайт:
https://suidog.fun/

SUI Dog (SUIDOG) токеномикасы мен бағасын талдау

SUI Dog (SUIDOG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 35.24K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 10.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 35.24K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
SUI Dog (SUIDOG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SUI Dog (SUIDOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUIDOG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUIDOG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUIDOG токеномикасын түсінген болсаңыз, SUIDOG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SUIDOG бағасының болжамы

SUIDOG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUIDOG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.