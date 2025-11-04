Sui DePIN Баға (SUIDEPIN)
Sui DePIN (SUIDEPIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SUIDEPIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUIDEPIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02374623, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUIDEPIN соңғы бір сағатта -3.06% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.71%, ал соңғы 7 күнде -24.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Sui DePIN нарықтық капитализациясы $ 50.98K, тәуліктік сауда көлемі --. SUIDEPIN айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 50.98K.
Бүгін, Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-0.71%
|30 күн
|$ 0
|-86.74%
|60 күн
|$ 0
|+12.45%
|90 күн
|$ 0
|--
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Sui DePIN (SUIDEPIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sui DePIN (SUIDEPIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sui DePIN.
Қазір Sui DePIN баға болжамын тексеріңіз!
Sui DePIN (SUIDEPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUIDEPIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
