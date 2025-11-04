БиржаDEX+
Sui DePIN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SUIDEPIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SUIDEPIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SUIDEPIN туралы толығырақ

SUIDEPIN Баға туралы ақпарат

SUIDEPIN деген не

SUIDEPIN Ресми веб-сайт

SUIDEPIN Токеномикасы

SUIDEPIN Баға болжамы

Sui DePIN Логотип

Sui DePIN Баға (SUIDEPIN)

Листингтен жойылды

1 SUIDEPIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:12:56 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0
$ 0$ 0

-3.06%

-0.71%

-24.81%

-24.81%

Sui DePIN (SUIDEPIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SUIDEPIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SUIDEPIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02374623, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SUIDEPIN соңғы бір сағатта -3.06% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.71%, ал соңғы 7 күнде -24.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Нарықтық ақпарат

$ 50.98K
$ 50.98K$ 50.98K

--
----

$ 50.98K
$ 50.98K$ 50.98K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sui DePIN нарықтық капитализациясы $ 50.98K, тәуліктік сауда көлемі --. SUIDEPIN айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 50.98K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Sui DePIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.71%
30 күн$ 0-86.74%
60 күн$ 0+12.45%
90 күн$ 0--

Sui DePIN (SUIDEPIN) деген не

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Sui DePIN (SUIDEPIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Sui DePIN Баға болжамы (USD)

Sui DePIN (SUIDEPIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sui DePIN (SUIDEPIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sui DePIN.

Қазір Sui DePIN баға болжамын тексеріңіз!

SUIDEPIN - жергілікті валюталарға

Sui DePIN (SUIDEPIN) токеномикасы

Sui DePIN (SUIDEPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SUIDEPIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Sui DePIN (SUIDEPIN) туралы басқа сұрақтар

Sui DePIN (SUIDEPIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SUIDEPIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SUIDEPIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SUIDEPIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sui DePIN үшін нарықтық капитализация қандай?
SUIDEPIN үшін нарықтық капитализация: $ 50.98K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SUIDEPIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SUIDEPIN айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
SUIDEPIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SUIDEPIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02374623 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SUIDEPIN бағасы қандай болды?
SUIDEPIN 0 USD ATL бағасына жетті.
SUIDEPIN үшін сауда көлемі қандай?
SUIDEPIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SUIDEPIN өседі ме?
SUIDEPIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SUIDEPIN баға болжамын қарап көріңіз.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

