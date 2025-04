SubDAO (GOV) деген не

SubDAO is a DAO infrastructure based on Polkadot. It allows any decentralized organization to swiftly create and manage DAOs. We are committed to serving as a Web3.0 entry by providing blockchain-based digital agreement signing, DAO social networking, asset management, and other tools and services.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SubDAO (GOV) Ресурс Ресми веб-сайт