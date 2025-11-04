БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
STUPID INU ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы STUPID-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STUPID баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!STUPID INU ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы STUPID-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STUPID баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STUPID туралы толығырақ

STUPID Баға туралы ақпарат

STUPID деген не

STUPID Ресми веб-сайт

STUPID Токеномикасы

STUPID Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

STUPID INU Логотип

STUPID INU Баға (STUPID)

Листингтен жойылды

1 STUPID-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015964
$0.00015964$0.00015964
-10.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
STUPID INU (STUPID) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:12:43 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0068393
$ 0.0068393$ 0.0068393

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-10.62%

-32.47%

-32.47%

STUPID INU (STUPID) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде STUPID мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STUPID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0068393, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STUPID соңғы бір сағатта -0.81% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.62%, ал соңғы 7 күнде -32.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

STUPID INU (STUPID) Нарықтық ақпарат

$ 160.22K
$ 160.22K$ 160.22K

--
----

$ 160.22K
$ 160.22K$ 160.22K

999.46M
999.46M 999.46M

999,463,685.929326
999,463,685.929326 999,463,685.929326

STUPID INU нарықтық капитализациясы $ 160.22K, тәуліктік сауда көлемі --. STUPID айналымдағы мөлшері 999.46M, жалпы мөлшері 999463685.929326. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 160.22K.

STUPID INU (STUPID) Баға тарихы USD

Бүгін, STUPID INU - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде STUPID INU - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде STUPID INU - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде STUPID INU - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.62%
30 күн$ 0-42.90%
60 күн$ 0-63.36%
90 күн$ 0--

STUPID INU (STUPID) деген не

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

STUPID INU (STUPID) Ресурс

Ресми веб-сайт

STUPID INU Баға болжамы (USD)

STUPID INU (STUPID) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін STUPID INU (STUPID) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: STUPID INU.

Қазір STUPID INU баға болжамын тексеріңіз!

STUPID - жергілікті валюталарға

STUPID INU (STUPID) токеномикасы

STUPID INU (STUPID) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STUPID токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: STUPID INU (STUPID) туралы басқа сұрақтар

STUPID INU (STUPID) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STUPID бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STUPID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STUPID-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
STUPID INU үшін нарықтық капитализация қандай?
STUPID үшін нарықтық капитализация: $ 160.22K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STUPID үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STUPID айналымдағы ұсынысы: 999.46M USD.
STUPID үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STUPID барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0068393 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STUPID бағасы қандай болды?
STUPID 0 USD ATL бағасына жетті.
STUPID үшін сауда көлемі қандай?
STUPID үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STUPID өседі ме?
STUPID биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STUPID баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:12:43 (UTC+8)

STUPID INU (STUPID) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,588.36
$106,588.36$106,588.36

+0.79%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.28
$3,597.28$3,597.28

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.08
$165.08$165.08

-0.99%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0208
$1.0208$1.0208

-32.93%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,588.36
$106,588.36$106,588.36

+0.79%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.28
$3,597.28$3,597.28

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.08
$165.08$165.08

-0.99%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2918
$2.2918$2.2918

-1.51%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.37
$990.37$990.37

+1.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0741
$0.0741$0.0741

+48.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2030
$0.2030$0.2030

-32.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03696
$0.03696$0.03696

+269.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000071
$0.000071$0.000071

+222.72%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1688
$0.1688$0.1688

+81.89%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007140
$0.0000007140$0.0000007140

+79.30%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001759
$0.0000000000001759$0.0000000000001759

+75.90%