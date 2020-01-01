StrongHands (SHND) токеномикасы
StrongHands (SHND) туралы ақпарат
StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency.
StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin.
To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!
StrongHands (SHND) токеномикасы мен бағасын талдау
StrongHands (SHND) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
StrongHands (SHND) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
StrongHands (SHND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SHND токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SHND токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SHND токеномикасын түсінген болсаңыз, SHND токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.