Striker League ағымдағы бағасы: 0.00102864 USD. Нақты уақыттағы MBS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MBS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MBS туралы толығырақ

MBS Баға туралы ақпарат

MBS деген не

MBS Whitepaper

MBS Ресми веб-сайт

MBS Токеномикасы

MBS Баға болжамы

Striker League Логотип

Striker League Баға (MBS)

Листингтен жойылды

1 MBS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Striker League (MBS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:16 (UTC+8)

Striker League (MBS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.01%

-0.53%

-18.09%

-18.09%

Striker League (MBS) нақты уақыттағы баға $0.00102864. Соңғы 24 сағат ішінде MBS мен $ 0.00102856 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00110401 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MBS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.58, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MBS соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.53%, ал соңғы 7 күнде -18.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Striker League (MBS) Нарықтық ақпарат

Striker League нарықтық капитализациясы $ 643.35K, тәуліктік сауда көлемі --. MBS айналымдағы мөлшері 625.44M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.03M.

Striker League (MBS) Баға тарихы USD

Бүгін, Striker League - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Striker League - USD баға өзгерісі $ -0.0004539270 болды.
Соңғы 60 күнде Striker League - USD баға өзгерісі $ -0.0003316786 болды.
Соңғы 90 күнде Striker League - USD баға өзгерісі $ -0.000489159354764383 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.53%
30 күн$ -0.0004539270-44.12%
60 күн$ -0.0003316786-32.24%
90 күн$ -0.000489159354764383-32.22%

Striker League (MBS) деген не

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Striker League (MBS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Striker League Баға болжамы (USD)

Striker League (MBS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Striker League (MBS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Striker League.

Қазір Striker League баға болжамын тексеріңіз!

MBS - жергілікті валюталарға

Striker League (MBS) токеномикасы

Striker League (MBS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MBS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Striker League (MBS) туралы басқа сұрақтар

Striker League (MBS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MBS бағасы — 0.00102864 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MBS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MBS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00102864. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Striker League үшін нарықтық капитализация қандай?
MBS үшін нарықтық капитализация: $ 643.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MBS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MBS айналымдағы ұсынысы: 625.44M USD.
MBS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MBS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.58 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MBS бағасы қандай болды?
MBS 0 USD ATL бағасына жетті.
MBS үшін сауда көлемі қандай?
MBS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MBS өседі ме?
MBS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MBS баға болжамын қарап көріңіз.
Striker League (MBS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

