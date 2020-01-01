Stream Guys Dog Lily ($LILY) токеномикасы
Stream Guys Dog Lily ($LILY) туралы ақпарат
$Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many.
Stream Guys Dog Lily ($LILY) токеномикасы мен бағасын талдау
Stream Guys Dog Lily ($LILY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Stream Guys Dog Lily ($LILY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Stream Guys Dog Lily ($LILY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $LILY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $LILY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $LILY токеномикасын түсінген болсаңыз, $LILY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
$LILY бағасының болжамы
$LILY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $LILY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.