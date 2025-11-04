БиржаDEX+
Strategic ETH Reserve ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SΞR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SΞR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Strategic ETH Reserve ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SΞR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SΞR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SΞR туралы толығырақ

SΞR Баға туралы ақпарат

SΞR деген не

SΞR Ресми веб-сайт

SΞR Токеномикасы

SΞR Баға болжамы

Strategic ETH Reserve Логотип

Strategic ETH Reserve Баға (SΞR)

Листингтен жойылды

1 SΞR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00017667
-6.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Strategic ETH Reserve (SΞR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:09 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.283912
$ 0
+0.23%

-6.45%

-68.99%

-68.99%

Strategic ETH Reserve (SΞR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SΞR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SΞR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.283912, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SΞR соңғы бір сағатта +0.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.45%, ал соңғы 7 күнде -68.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Нарықтық ақпарат

$ 17.73K
--
$ 17.73K
100.00M
100,000,000.0
Strategic ETH Reserve нарықтық капитализациясы $ 17.73K, тәуліктік сауда көлемі --. SΞR айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.73K.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Баға тарихы USD

Бүгін, Strategic ETH Reserve - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Strategic ETH Reserve - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Strategic ETH Reserve - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Strategic ETH Reserve - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.45%
30 күн$ 0-99.38%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Strategic ETH Reserve (SΞR) деген не

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Strategic ETH Reserve (SΞR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Strategic ETH Reserve Баға болжамы (USD)

Strategic ETH Reserve (SΞR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Strategic ETH Reserve (SΞR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Strategic ETH Reserve.

Қазір Strategic ETH Reserve баға болжамын тексеріңіз!

SΞR - жергілікті валюталарға

Strategic ETH Reserve (SΞR) токеномикасы

Strategic ETH Reserve (SΞR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SΞR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Strategic ETH Reserve (SΞR) туралы басқа сұрақтар

Strategic ETH Reserve (SΞR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SΞR бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SΞR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SΞR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Strategic ETH Reserve үшін нарықтық капитализация қандай?
SΞR үшін нарықтық капитализация: $ 17.73K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SΞR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SΞR айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
SΞR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SΞR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.283912 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SΞR бағасы қандай болды?
SΞR 0 USD ATL бағасына жетті.
SΞR үшін сауда көлемі қандай?
SΞR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SΞR өседі ме?
SΞR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SΞR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:09 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

