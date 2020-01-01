Store of Value (VAL) токеномикасы
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords
Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
Store of Value (VAL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Store of Value (VAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын VAL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша VAL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз VAL токеномикасын түсінген болсаңыз, VAL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.