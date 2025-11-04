БиржаDEX+
Stool Prisondente ағымдағы бағасы: 0.00231652 USD. Нақты уақыттағы JAILSTOOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JAILSTOOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JAILSTOOL туралы толығырақ

JAILSTOOL Баға туралы ақпарат

JAILSTOOL деген не

JAILSTOOL Ресми веб-сайт

JAILSTOOL Токеномикасы

JAILSTOOL Баға болжамы

Stool Prisondente Логотип

Stool Prisondente Баға (JAILSTOOL)

Листингтен жойылды

1 JAILSTOOL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00231652
-5.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Stool Prisondente (JAILSTOOL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:02 (UTC+8)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00230841
24 сағаттық төмен
$ 0.0025989
24 сағаттық жоғары

$ 0.00230841
$ 0.0025989
$ 0.217874
$ 0.00211786
-0.84%

-5.36%

-15.76%

-15.76%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) нақты уақыттағы баға $0.00231652. Соңғы 24 сағат ішінде JAILSTOOL мен $ 0.00230841 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0025989 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JAILSTOOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.217874, ал ең төменгісі — $ 0.00211786.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JAILSTOOL соңғы бір сағатта -0.84% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.36%, ал соңғы 7 күнде -15.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Нарықтық ақпарат

$ 2.33M
$ 2.33M

--
$ 2.33M
$ 2.33M

999.85M
999.85M

999,853,822.11
999,853,822.11

Stool Prisondente нарықтық капитализациясы $ 2.33M, тәуліктік сауда көлемі --. JAILSTOOL айналымдағы мөлшері 999.85M, жалпы мөлшері 999853822.11. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.33M.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Баға тарихы USD

Бүгін, Stool Prisondente - USD баға өзгерісі $ -0.000131379601704973 болды.
Соңғы 30 күнде Stool Prisondente - USD баға өзгерісі $ -0.0005854619 болды.
Соңғы 60 күнде Stool Prisondente - USD баға өзгерісі $ -0.0006956660 болды.
Соңғы 90 күнде Stool Prisondente - USD баға өзгерісі $ -0.001096289729334691 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000131379601704973-5.36%
30 күн$ -0.0005854619-25.27%
60 күн$ -0.0006956660-30.03%
90 күн$ -0.001096289729334691-32.12%

Stool Prisondente (JAILSTOOL) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Stool Prisondente Баға болжамы (USD)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Stool Prisondente (JAILSTOOL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Stool Prisondente.

Қазір Stool Prisondente баға болжамын тексеріңіз!

JAILSTOOL - жергілікті валюталарға

Stool Prisondente (JAILSTOOL) токеномикасы

Stool Prisondente (JAILSTOOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JAILSTOOL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Stool Prisondente (JAILSTOOL) туралы басқа сұрақтар

Stool Prisondente (JAILSTOOL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JAILSTOOL бағасы — 0.00231652 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JAILSTOOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JAILSTOOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00231652. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Stool Prisondente үшін нарықтық капитализация қандай?
JAILSTOOL үшін нарықтық капитализация: $ 2.33M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JAILSTOOL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JAILSTOOL айналымдағы ұсынысы: 999.85M USD.
JAILSTOOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JAILSTOOL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.217874 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JAILSTOOL бағасы қандай болды?
JAILSTOOL 0.00211786 USD ATL бағасына жетті.
JAILSTOOL үшін сауда көлемі қандай?
JAILSTOOL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JAILSTOOL өседі ме?
JAILSTOOL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JAILSTOOL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:02 (UTC+8)

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,583.48

$3,664.20

$170.45

$1.0000

$0.9724

$107,583.48

$3,664.20

$170.45

$2.3846

$1,006.44

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0760

$0.3930

$0.04360

$0.0000007818

$0.000058

$0.0000000000001845

$0.0760

