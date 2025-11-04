БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Stonks ағымдағы бағасы: 13.64 USD. Нақты уақыттағы STNK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STNK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Stonks ағымдағы бағасы: 13.64 USD. Нақты уақыттағы STNK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STNK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STNK туралы толығырақ

STNK Баға туралы ақпарат

STNK деген не

STNK Ресми веб-сайт

STNK Токеномикасы

STNK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Stonks Логотип

Stonks Баға (STNK)

Листингтен жойылды

1 STNK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$13.64
$13.64$13.64
-11.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Stonks (STNK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:54 (UTC+8)

Stonks (STNK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 13.23
$ 13.23$ 13.23
24 сағаттық төмен
$ 15.77
$ 15.77$ 15.77
24 сағаттық жоғары

$ 13.23
$ 13.23$ 13.23

$ 15.77
$ 15.77$ 15.77

$ 370.17
$ 370.17$ 370.17

$ 7.81
$ 7.81$ 7.81

+0.55%

-11.27%

-25.81%

-25.81%

Stonks (STNK) нақты уақыттағы баға $13.64. Соңғы 24 сағат ішінде STNK мен $ 13.23 аралығында сауда жасалып, ал $ 15.77 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STNK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 370.17, ал ең төменгісі — $ 7.81.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STNK соңғы бір сағатта +0.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.27%, ал соңғы 7 күнде -25.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Stonks (STNK) Нарықтық ақпарат

$ 7.91M
$ 7.91M$ 7.91M

--
----

$ 7.91M
$ 7.91M$ 7.91M

581.91K
581.91K 581.91K

581,910.364364483
581,910.364364483 581,910.364364483

Stonks нарықтық капитализациясы $ 7.91M, тәуліктік сауда көлемі --. STNK айналымдағы мөлшері 581.91K, жалпы мөлшері 581910.364364483. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.91M.

Stonks (STNK) Баға тарихы USD

Бүгін, Stonks - USD баға өзгерісі $ -1.73441434629439 болды.
Соңғы 30 күнде Stonks - USD баға өзгерісі $ +5.6393065960 болды.
Соңғы 60 күнде Stonks - USD баға өзгерісі $ +7.5115725520 болды.
Соңғы 90 күнде Stonks - USD баға өзгерісі $ +3.1174001488968 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.73441434629439-11.27%
30 күн$ +5.6393065960+41.34%
60 күн$ +7.5115725520+55.07%
90 күн$ +3.1174001488968+29.63%

Stonks (STNK) деген не

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain.

Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC.

On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned.

Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Stonks (STNK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Stonks Баға болжамы (USD)

Stonks (STNK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Stonks (STNK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Stonks.

Қазір Stonks баға болжамын тексеріңіз!

STNK - жергілікті валюталарға

Stonks (STNK) токеномикасы

Stonks (STNK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STNK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Stonks (STNK) туралы басқа сұрақтар

Stonks (STNK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STNK бағасы — 13.64 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STNK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STNK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 13.64. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Stonks үшін нарықтық капитализация қандай?
STNK үшін нарықтық капитализация: $ 7.91M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STNK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STNK айналымдағы ұсынысы: 581.91K USD.
STNK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STNK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 370.17 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STNK бағасы қандай болды?
STNK 7.81 USD ATL бағасына жетті.
STNK үшін сауда көлемі қандай?
STNK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STNK өседі ме?
STNK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STNK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:54 (UTC+8)

Stonks (STNK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,541.73
$107,541.73$107,541.73

+1.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,662.68
$3,662.68$3,662.68

+2.05%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.35
$170.35$170.35

+2.16%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9725
$0.9725$0.9725

+3.27%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,541.73
$107,541.73$107,541.73

+1.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,662.68
$3,662.68$3,662.68

+2.05%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.35
$170.35$170.35

+2.16%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3842
$2.3842$2.3842

+2.45%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,006.12
$1,006.12$1,006.12

+2.64%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3930
$0.3930$0.3930

+31.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04330
$0.04330$0.04330

+333.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007469
$0.0000007469$0.0000007469

+87.56%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000058
$0.000058$0.000058

+163.63%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001845
$0.0000000000001845$0.0000000000001845

+84.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0760
$0.0760$0.0760

+52.00%