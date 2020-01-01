Step Finance (STEP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Step Finance (STEP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Step Finance (STEP) туралы ақпарат

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more.

Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

Ресми веб-сайт:
https://www.step.finance/

Step Finance (STEP) токеномикасы мен бағасын талдау

Step Finance (STEP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.67M
Жалпы қамтуы:
$ 330.00M
Айналымдағы қамту:
$ 318.04M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 21.45M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 10.2
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00654111
Қазіргі баға:
$ 0.064992
Step Finance (STEP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Step Finance (STEP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын STEP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша STEP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз STEP токеномикасын түсінген болсаңыз, STEP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

STEP бағасының болжамы

STEP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің STEP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.