БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Steam22 ағымдағы бағасы: 0.112195 USD. Нақты уақыттағы STM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Steam22 ағымдағы бағасы: 0.112195 USD. Нақты уақыттағы STM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STM туралы толығырақ

STM Баға туралы ақпарат

STM деген не

STM Whitepaper

STM Ресми веб-сайт

STM Токеномикасы

STM Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Steam22 Логотип

Steam22 Баға (STM)

Листингтен жойылды

1 STM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.112195
$0.112195$0.112195
-5.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Steam22 (STM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:39 (UTC+8)

Steam22 (STM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.110275
$ 0.110275$ 0.110275
24 сағаттық төмен
$ 0.120693
$ 0.120693$ 0.120693
24 сағаттық жоғары

$ 0.110275
$ 0.110275$ 0.110275

$ 0.120693
$ 0.120693$ 0.120693

$ 0.120693
$ 0.120693$ 0.120693

$ 0.01789341
$ 0.01789341$ 0.01789341

+0.60%

-5.57%

-2.51%

-2.51%

Steam22 (STM) нақты уақыттағы баға $0.112195. Соңғы 24 сағат ішінде STM мен $ 0.110275 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.120693 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.120693, ал ең төменгісі — $ 0.01789341.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STM соңғы бір сағатта +0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.57%, ал соңғы 7 күнде -2.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Steam22 (STM) Нарықтық ақпарат

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

--
----

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Steam22 нарықтық капитализациясы $ 11.22M, тәуліктік сауда көлемі --. STM айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.22M.

Steam22 (STM) Баға тарихы USD

Бүгін, Steam22 - USD баға өзгерісі $ -0.0066292721977536 болды.
Соңғы 30 күнде Steam22 - USD баға өзгерісі $ +0.0279737252 болды.
Соңғы 60 күнде Steam22 - USD баға өзгерісі $ +0.0535908168 болды.
Соңғы 90 күнде Steam22 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0066292721977536-5.57%
30 күн$ +0.0279737252+24.93%
60 күн$ +0.0535908168+47.77%
90 күн$ 0--

Steam22 (STM) деген не

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Steam22 (STM) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Steam22 Баға болжамы (USD)

Steam22 (STM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Steam22 (STM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Steam22.

Қазір Steam22 баға болжамын тексеріңіз!

STM - жергілікті валюталарға

Steam22 (STM) токеномикасы

Steam22 (STM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Steam22 (STM) туралы басқа сұрақтар

Steam22 (STM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STM бағасы — 0.112195 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.112195. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Steam22 үшін нарықтық капитализация қандай?
STM үшін нарықтық капитализация: $ 11.22M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STM айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
STM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.120693 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STM бағасы қандай болды?
STM 0.01789341 USD ATL бағасына жетті.
STM үшін сауда көлемі қандай?
STM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STM өседі ме?
STM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:39 (UTC+8)

Steam22 (STM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,560.63
$107,560.63$107,560.63

+1.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.06
$3,664.06$3,664.06

+2.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.46
$170.46$170.46

+2.23%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9727
$0.9727$0.9727

+3.29%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,560.63
$107,560.63$107,560.63

+1.71%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.06
$3,664.06$3,664.06

+2.09%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.46
$170.46$170.46

+2.23%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3834
$2.3834$2.3834

+2.42%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,006.27
$1,006.27$1,006.27

+2.66%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3941
$0.3941$0.3941

+31.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04330
$0.04330$0.04330

+333.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000054
$0.000054$0.000054

+145.45%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007469
$0.0000007469$0.0000007469

+87.56%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001845
$0.0000000000001845$0.0000000000001845

+84.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%