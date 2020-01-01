STARKNET BROTHER (BROTHER) токеномикасы
STARKNET BROTHER (BROTHER) туралы ақпарат
$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable
$BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution
$BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.
STARKNET BROTHER (BROTHER) токеномикасы мен бағасын талдау
STARKNET BROTHER (BROTHER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
STARKNET BROTHER (BROTHER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
STARKNET BROTHER (BROTHER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BROTHER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BROTHER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BROTHER токеномикасын түсінген болсаңыз, BROTHER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.