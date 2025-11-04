БиржаDEX+
Stargate Bridged USDT0 ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы USDT0-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDT0 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Stargate Bridged USDT0 ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы USDT0-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDT0 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USDT0 туралы толығырақ

USDT0 Баға туралы ақпарат

USDT0 деген не

USDT0 Токеномикасы

USDT0 Баға болжамы

Stargate Bridged USDT0 Логотип

Stargate Bridged USDT0 Баға (USDT0)

Листингтен жойылды

1 USDT0-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1
$1$1
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:38:14 (UTC+8)

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.992655
$ 0.992655$ 0.992655
24 сағаттық төмен
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 сағаттық жоғары

$ 0.992655
$ 0.992655$ 0.992655

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.93476
$ 0.93476$ 0.93476

+0.07%

+0.02%

-0.09%

-0.09%

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) нақты уақыттағы баға $1. Соңғы 24 сағат ішінде USDT0 мен $ 0.992655 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.003 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDT0 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.013, ал ең төменгісі — $ 0.93476.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDT0 соңғы бір сағатта +0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.02%, ал соңғы 7 күнде -0.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Нарықтық ақпарат

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

--
----

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

3.10M
3.10M 3.10M

3,101,494.080885
3,101,494.080885 3,101,494.080885

Stargate Bridged USDT0 нарықтық капитализациясы $ 3.10M, тәуліктік сауда көлемі --. USDT0 айналымдағы мөлшері 3.10M, жалпы мөлшері 3101494.080885. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.10M.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Баға тарихы USD

Бүгін, Stargate Bridged USDT0 - USD баға өзгерісі $ +0.00024035 болды.
Соңғы 30 күнде Stargate Bridged USDT0 - USD баға өзгерісі $ -0.0013630000 болды.
Соңғы 60 күнде Stargate Bridged USDT0 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Stargate Bridged USDT0 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00024035+0.02%
30 күн$ -0.0013630000-0.13%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Stargate Bridged USDT0 Баға болжамы (USD)

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Stargate Bridged USDT0 (USDT0) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Stargate Bridged USDT0.

Қазір Stargate Bridged USDT0 баға болжамын тексеріңіз!

USDT0 - жергілікті валюталарға

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) токеномикасы

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDT0 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Stargate Bridged USDT0 (USDT0) туралы басқа сұрақтар

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDT0 бағасы — 1.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDT0-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDT0-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Stargate Bridged USDT0 үшін нарықтық капитализация қандай?
USDT0 үшін нарықтық капитализация: $ 3.10M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDT0 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDT0 айналымдағы ұсынысы: 3.10M USD.
USDT0 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDT0 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.013 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDT0 бағасы қандай болды?
USDT0 0.93476 USD ATL бағасына жетті.
USDT0 үшін сауда көлемі қандай?
USDT0 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USDT0 өседі ме?
USDT0 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDT0 баға болжамын қарап көріңіз.
Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

