Stank Memes (STANK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Stank Memes (STANK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Stank Memes (STANK) туралы ақпарат

Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net

Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention.

The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.

Ресми веб-сайт:
https://stankmemes.net/

Stank Memes (STANK) токеномикасы мен бағасын талдау

Stank Memes (STANK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.07K
$ 9.07K
Жалпы қамтуы:
$ 996.98M
$ 996.98M
Айналымдағы қамту:
$ 996.98M
$ 996.98M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.07K
$ 9.07K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Stank Memes (STANK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Stank Memes (STANK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын STANK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша STANK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз STANK токеномикасын түсінген болсаңыз, STANK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

STANK бағасының болжамы

STANK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің STANK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.